I giovani in fuga da Arezzo | In città si sono poche opportunità Le storie

Arezzo, 8 aprile 2025 – Che lo si chiami fuga di cervelli, esodo, o emigrazione, il numero di italiani che decidono di trasferirsi all’estero è in crescita. Secondo i dati Istat elaborati dal Sole 24 Ore, il fenomeno ha segnato a livello italiano un +20% con quasi mezzo milione di emigrati tra 2022 e 2024. E anche se Arezzo non rientra nella top 40 delle province con più emigrati all’estero, non c’è di che gioire. città e provincia, secondo i dati dell’ufficio studi Cgia, sono sempre più vecchie con un numero di giovani adulti tra i 15 e i 34 anni, di fatto, in calo continuo. Detta con dei dati, si tratta del 6,6% in meno rispetto a 10 anni fa, una percentuale impietosa che ci classifica come 50esima città più vecchia d’Italia, preceduta da una stragrande maggioranza di città del sud, e una manciata di centroitaliane, da contare appena a due mani. Lanazione.it - I giovani in fuga da Arezzo: “In città si sono poche opportunità”. Le storie Leggi su Lanazione.it , 8 aprile 2025 – Che lo si chiamidi cervelli, esodo, o emigrazione, il numero di italiani che decidono di trasferirsi all’estero è in crescita. Secondo i dati Istat elaborati dal Sole 24 Ore, il fenomeno ha segnato a livello italiano un +20% con quasi mezzo milione di emigrati tra 2022 e 2024. E anche senon rientra nella top 40 delle province con più emigrati all’estero, non c’è di che gioire.e provincia, secondo i dati dell’ufficio studi Cgia,sempre più vecchie con un numero diadulti tra i 15 e i 34 anni, di fatto, in calo continuo. Detta con dei dati, si tratta del 6,6% in meno rispetto a 10 anni fa, una percentuale impietosa che ci classifica come 50esimapiù vecchia d’Italia, preceduta da una stragrande maggioranza didel sud, e una manciata di centroitaliane, da contare appena a due mani.

