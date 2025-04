I giovani accusano gli adulti di aver rovinato il mondo e li portano a processo

Ecodibergamo.it - I giovani accusano gli adulti di aver rovinato il mondo e li portano a processo Leggi su Ecodibergamo.it L’INTERVISTA. Per l’ultimo spettacolo della stagione di Altri Percorsi in scena The Trials, tratto dalla commedia di Dawn King per la regia di Veronica Cruciani.

