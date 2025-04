Iltempo.it - I giornalisti dei dossier, quei documenti illeciti e le inchieste a orologeria

A favor di telecamere si elevano sul pulpito, travestendosi da agnelli sacrificali in nome di un giornalismo d'inchiesta libero, che qualche potente vuole mettere a tacere. Ma nelle segrete stanze del giornale della tessera numero uno del Pd gettano la maschera, per tornare ad essere lo strumento di un sistema di potere che, ormai da troppo tempo, ha messo nel mirino la famiglia Angelucci. Dalla Piazzapulita all'ultima performance di Domani: gli indagati deivanno all'assalto del leghista Antonio Angelucci. E poco conta l'indignazione di Corrado Formigli, che lo scorso giovedì, nel suo programma in onda su La7 di Urbano Cairo, ha attaccato i quotidiani del nostro gruppo, parlando addirittura di offese e minacce. La nostra colpa è aver fatto semplicemente id'inchiesta e aver raccontato che la loro inchiesta, quella costruita contro gli affari legali del parlamentare della Carroccio, è stata confezionata utilizzando idi Domani indagati nell'inchiesta sulaggio all'Antimafia, quel verminaio ordito dal servitore dello Stato Pasquale Striano che, dal 2018 al 2022, ha inondato la redazione del quotidiano di Carlo De Benedetti diriservati, grazie ai quali il team investigativo ha cucinato esclusive per colpire gli avversari politici nei momenti più cruciali della democrazia italiana, come la formazione del governo Meloni o la corsa al Colle.