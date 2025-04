I Frecciarossa dell’Alta Velocità sulla Parigi-Londra piano di Ferrovie dello Stato da 1 miliardo | da quando parte il nuovo collegamento – Il video

Leggi su Open.online

Il Gruppo FS Italiane ha annunciato unda 1di euro per avviare unferroviario ad Altatraentro il 2029. L’iniziativa rientra tra le azioni previste dalStrategico 2025-2029, che prevede l’espansione dei servizi AV in Europa. Fs ha firmato un memorandum con il consorzio spagnolo Evolyn, guidato dalla famiglia Cosmen, attiva nel settore della mobilità. L’intesa mira a consolidare la presenza del gruppo italiano su uno dei principali assi ferroviari del continente.Donnarumma: «Verso una rete ferroviaria europea più integrata»«Questo investimento rappresenta un passo decisivo nella visione del gruppo Fs di costruire una rete ferroviaria europea più integrata, competitiva e sostenibile, in linea con gli obiettivi delStrategico 2025-2029», ha dichiarato Stefano Antonio Donnarumma, amministratore delegato e direttore generale del gruppo.