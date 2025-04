Ilgiorno.it - I fortini dello spaccio: "Invito tutti a non ignorare. Tanti nostri giovani lì dentro"

Leggi su Ilgiorno.it

Non solo una retata, ma un vero e proprio viaggio nell’abisso di coloro che si drogano e nell’indifferenza di chi li ignora, come se non esistessero. Gli agenti della Polizia locale dell’Alto Lario del comandante Edoardo Di Cesare, con i colleghi di Meda e Cernobbio, e i volontari della Protezione civile comunale e degli alpini si sono addentrati nel boschitra Colico e Dorio. Cerate per ripararsi dalla pioggia o dal sole, batterie per auto per alimentare impianti elettrici di fortuna, bombole del gas per accendere fornelli da campo su cui cucinare anche la droga, materassi sudici su cui dormire. è quello che hanno trovato in quell’inferno di disperazione e tossicodipendenza. E poi pentole, stoviglie, materassi, patate, succhi di frutta. Su un tavolino in plastica da campeggio invece della polvere bianca: è cocaina abbandonata in fretta e furia da chi la stava tagliando.