Quotidiano.net - I film italiani più attesi della primavera 2025

Buon periodo di forma per il cinema italiano. Dopo l'exploit internazionale di C'è ancora domani di Paola Cortellesi (uscito a fine 2023) e il successo de Il ragazzo dai pantaloni rosa di Margherita Ferri, di Diamanti di Ozpetek ecommedia irriverente Io sono la fine del mondo di Angelo Duro nel 2024, anche ildeinostrani non è partito male nelle sale. Ancora in alcuni cinema, da fine febbraio, il campione di incassi FolleMente di Paolo Genovese con Edoardo Leo e Pilar Fogliati. Resistono da marzo, invece, il drammatico Nonostante di Valerio Mastrandrea, regista e protagonista che racconta la sua routine di paziente ospedaliero, e U.S. Palmese, commedia sportiva dei Manetti Bros. con Rocco Papaleo.al cinema ad aprile Dal 3 aprile in sala anche un'altra storia (non vera) di calcio, L'ultma sfida di Antonio Silvestre, ma a sfondo criminale tra sogni e partite truccate.