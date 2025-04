I film da non perdere ad aprile 2025 | novità e ritorni attesi

aprile 2025 è un mese molto interessante per quanto riguarda i nuovi film. Al cinema tante nuove uscite degne di nota, e qualche guizzo interessante si intercetterà anche dal divano di casa attraverso lo streaming. Vediamo nel dettaglio i film in uscita più interessanti. film in uscita al cinema: un aprile super Tante le uscite interessanti al cinema nel mese di aprile 2025. Il mese è iniziato col botto per Un film Minecraft, già in sala. C'è curiosità attorno a Death of a Unicorn: padre (Paul Rudd) e figlia (Jenna Ortega) trovano una cura contro il cancro in modo inaspettato e bizzarro, ma la commedia del regista Alex Scharfman diventa cupa e a tratti horror. Eden di Ron Howard è forte di un cast fenomenale e basato su una storia vera: i destini di Jude Law, Ana de Armas, Vanessa Kirby e Sydney Sweeney si intrecciano nelle tensioni crescenti di un drama-thriller politico e filosofico ambientato su un'isola da conquistare.

