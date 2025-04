Ildifforme.it - I fantasmi della nostra storia, il male dei ricci al Teatro Vascello

Leggi su Ildifforme.it

- Ildei, di e con Fabrizio Gifuni, sarà in scena alil 9 ed il 10 aprile. Lo spettacolo è un racconto molto personale che l’attore/autore trasferisce in, dialogando ogni sera con i rappresentanticittà, in un gioco di inedite prospettive e vertiginosi sdoppiamentiL'articolo I, ildeialproviene da Il Difforme.