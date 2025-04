I dazi fanno litigare anche il cerchio magico di Trump Musk insulta il consigliere al commercio | È un cretino

Leggi su Open.online

La guerra commerciale di Donaldnon agita solo i mercati di tutto il mondo, mala stessa Casa Bianca. L’imposizione dei cosiddetti «reciproci» annunciata lo scorso 2 aprile faalcuni dei consiglieri più stretti del presidente americano. Nello specifico, il miliardario Elone ilalPeter Navarro. Tutto parte proprio da un’intervista di quest’ultimo a Cnbc, in cuiviene definito «un assemblatore di auto, non un produttore», visto che «buona parte delle batterie» Tesla – casa automobilistica di proprietà di Elon– arriva dal Giappone e dalla Cina. A rispondergli, sui social, è lo stesso miliardario, che non esita a definire Peter Navarro «un». Con un post pubblicato su X,ricorda che Tesla è la casa automobilistica con più vetture Made in America e rincara la dose bollando ildicome «più stupido di un sacco di mattoni».