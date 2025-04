I dazi di Trump sulle Pmi italiane perdita da 8 miliardi di euro

sulle imprese italiane esportatrici, riguardando un mercato annuale che vale tra i 50 e i 70 miliardi di euro. Si stima che queste misure possano comportare una perdita di fatturato tra i 5 e gli 8 miliardi di euro, pari a circa l'11,5%. È quanto riportato dal centro studi di Unimpresa.I dati delle PmiNel settore agroalimentare, che registra un export di 5-6 miliardi di euro, una riduzione della domanda del 5-10% potrebbe comportare una perdita di fatturato tra 250 e 600 milioni di euro, con 400-600 milioni persi solo nel comparto del vino e 100-150 milioni nei formaggi. Nel settore della moda e del lusso, con un export di 12 miliardi di euro, si prevede una flessione compresa tra 600 e 1.

