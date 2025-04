I dazi di Trump sono un favore alla Cina Sapelli spiega perché

Trump? Sempre che si fermi. sono giorni che i listini di mezzo mondo bruciano miliardi, indispettiti e terrorizzati al tempo spesso dalla guerra commerciale scatenata dagli Stati Uniti. Eppure, fa capire lo storico ed economista Giulio Sapelli in questa intervista con Formiche.net, nella scelta muscolare di Trump c’è tanta normalità. Come a dire che stupirsi non ha granché senso.“Più che dazi, e onestamente non vorrei passare per provocatore, parlerei di naturale ritorno del neo-imperialismo americano, di stampo classico. Diciamocelo, niente di nuovo sotto il sole, la situazione non è molto diversa da quella che si stava annunciando già da un decennio. Anche con l’amministrazione Biden si faceva dumping sociale finanziando l’industria nazionale e locale. Trump, in fin dei conti, è un abile propagandista”, premette Sapelli. Formiche.net - I dazi di Trump sono un favore alla Cina. Sapelli spiega perché Leggi su Formiche.net Quando si fermerà Donald? Sempre che si fermi.giorni che i listini di mezzo mondo bruciano miliardi, indispettiti e terrorizzati al tempo spesso dguerra commerciale scatenata dagli Stati Uniti. Eppure, fa capire lo storico ed economista Giulioin questa intervista con Formiche.net, nella scelta muscolare dic’è tanta normalità. Come a dire che stupirsi non ha granché senso.“Più che, e onestamente non vorrei passare per provocatore, parlerei di naturale ritorno del neo-imperialismo americano, di stampo classico. Diciamocelo, niente di nuovo sotto il sole, la situazione non è molto diversa da quella che si stava annunciando già da un decennio. Anche con l’amministrazione Biden si faceva dumping sociale finanziando l’industria nazionale e locale., in fin dei conti, è un abile propagandista”, premette

