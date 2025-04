Ilrestodelcarlino.it - I bambini nella Striscia di Gaza: "È un’emergenza continua"

"Gli ostacoli? Fate che siano solo un passo in più verso l’obiettivo". È quanto ci ha detto tempo fa il maceratese Emanuele Tacconi, che lavora per l’Onu come addetto alla logistica a, in un incontro avvenuto a scuola prima di partire per la. Tacconi, lei lavora a. Può dirci com’è la situazione deiin zona di guerra? "Vivono male e il sistema educativo è collassato. Non ci sono penne, quaderni, elettricità. Le priorità sono acqua, cibo e cure sanitarie". Quando si prepara a partire, cosa mette in valigia? "Viaggio leggero, perché i luoghi dove lavoro sono molto instabili e devo essere sempre pronto a scappare. Metto alcuni vestiti, un paio di scarpe e cibo che mi ricordi casa mia, come pasta, ciauscolo, due barattoli di salsa. Poi caricatore del cellulare, asciugamano e spazzolino: se perdi qualcosa, è un grosso problema perché a, come in tutti gli scenari di guerra, non ci sono supermercati, quindi oggetti di uso comune raggiungono cifre stellari, ad esempio uno shampoo costa 35 euro".