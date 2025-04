I Am Legend 2 | Will Smith svela il ruolo di Michael B Jordan!

Legend! Will Smith ha finalmente rivelato i primi dettagli sul personaggio di Michael B. Jordan nel tanto atteso sequel. Preparati, perché le tue teorie potrebbero essere stravolte! Jordan capo di una colonia? In Connecticut! Smith ha rivelato che Jordan interpreterà il capo di un insediamento in Connecticut. Un ruolo chiave, che cambia tutto quello che pensavamo di sapere!Non dimenticare di seguire Mister Movie per altri scoop esclusivi sul mondo dell'intrattenimento! Leggi su Mistermovie.it Breaking news per i fan di I Amha finalmente rivelato i primi dettagli sul personaggio diB.nel tanto atteso sequel. Preparati, perché le tue teorie potrebbero essere stravolte!capo di una colonia? In Connecticut!ha rivelato cheinterpreterà il capo di un insediamento in Connecticut. Unchiave, che cambia tutto quello che pensavamo di sapere!Non dimenticare di seguire Mister Movie per altri scoop esclusivi sul mondo dell'intrattenimento!

