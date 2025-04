Ilfoglio.it - I 45 secondi che hanno mandato in tilt i mercati mondiali sull'ipotesi di fermare i dazi per 90 giorni

Ieri per 45di parole ambigue e mal interpretate iazionarisperato invano che l'Amministrazione Trump facesse un passo indietro sui. "Ci sarà una pausa di 90per i?", ha chiesto Fox News al consigliere economico della Casa Bianca, Kevin Hassett. La risposta: "Il presidente farà ciò che deve fare". Le dichiarazioni di Hassett erano inserite in un discorso più ampio in cui cercava di rassicurare i. Durante l'intervista, il consigliere, ha minimizzato l'impatto dei’economia americana, sottolineando che le importazioni rappresentano solo il 14 per cento del pil e che l’86 per cento dell’attività economica nazionale sarebbe sostenuta da deregulation e tagli fiscali. “L’idea di un inverno nucleare economico è retorica irresponsabile”, ha aggiunto, rispondendo alle critiche di persone come il miliardario Bill Ackman, che aveva definito iuna minaccia per l’economia globale.