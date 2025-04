Bergamonews.it - Humanitas, il professor Romano riceve la Medaglia al Merito della Sanità Pubblica da Mattarella

Leggi su Bergamonews.it

IlMario, responsabile del Dipartimento di Oculistica diGavazzeni e Castelli di Bergamo e direttoreScuola di Specializzazione in Oftalmologia diUniversity, ha ricevuto laal.Il riconoscimento gli è stato conferito lunedì 7 aprile, in occasioneGiornata MondialeSalute, durante la cerimonia al Quirinale a Roma. L’evento, che ha celebrato la giornata con il motto “Un inizio sano, un futuro pieno di speranza” scelto dall’Organizzazione Mondiale, ha visto la partecipazione del PresidenteRe, Sergio, e del MinistroSalute, Orazio Schillaci.Durante la cerimonia, ilè stato premiato per il suo impegno e la sua dedizione nel campo dell’oftalmologia, sia nella ricerca che nell’assistenza clinica oltre che per l’impegno instancabile durante la drammatica emergenza pandemica.