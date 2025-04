Hollywood | Billie Jean King diventa la prima donna dello sport a ricevere la stella sulla Walk of Fame

Billie Jean King è diventata la prima donna a ricevere una stella sulla Hollywood Walk of Fame nella nuova categoria “sports Entertainment”, insieme agli amici Magic Johnson e all’attrice premio Oscar Jamie Lee Curtis. Durante la cerimonia, la tennista della Hall of Fame ha dichiarato: “La cosa importante è che non voglio essere l’ultima“. L’ex tennista, ora 81enne, ha poi condiviso il suo amore per la musica e il cinema, ricordando come i viaggi a Hollywood fossero un regalo speciale per la sua famiglia: “La mia famiglia amava la musica e i film. Un viaggio a Hollywood, un film al Grauman’s Chinese Theatre, era un regalo speciale per la nostra famiglia. Mia madre lo avrebbe adorato“.King aveva già partecipato in passato alla cerimonia, nel 2008 in occasione dell’assegnazione della stella all’attrice Holly Hunter: “Ricordo all’epoca di aver pensato ‘Questo è davvero fantastico. Leggi su Sportface.it ta launaofnella nuova categoria “s Entertainment”, insieme agli amici Magic Johnson e all’attrice premio Oscar Jamie Lee Curtis. Durante la cerimonia, la tennista della Hall ofha dichiarato: “La cosa importante è che non voglio essere l’ultima“. L’ex tennista, ora 81enne, ha poi condiviso il suo amore per la musica e il cinema, ricordando come i viaggi afossero un regalo speciale per la sua famiglia: “La mia famiglia amava la musica e i film. Un viaggio a, un film al Grauman’s Chinese Theatre, era un regalo speciale per la nostra famiglia. Mia madre lo avrebbe adorato“.aveva già partecipato in passato alla cerimonia, nel 2008 in occasione dell’assegnazione dellaall’attrice Holly Hunter: “Ricordo all’epoca di aver pensato ‘Questo è davvero fantastico.

