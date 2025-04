Game-experience.it - Hollow Knight: Silksong si mostra in nuove immagini ufficiali pubblicate da Nintendo

Dopo lunghi mesi di silenzio,torna finalmente a far parlare di sé.Japan ha pubblicato delleche ci riportano dritti nel mondo oscuro e affascinante di uno dei metroidvania più attesi degli ultimi anni. Nonostante si tratti solo di pochi scatti, ogni nuova informazione suè oro per i fan, considerando quanto poco è statoto finora.Le, inserite nella scheda ufficiale del gioco sul sito giapponese di, offrono un assaggio diambientazioni e momenti di gameplay in cui possiamo rivedere Hornet, la protagonista, impegnata ad affrontare le minacce che la attendono dopo aver lasciato le rovine di Nidosacro. In particolare, una dellesembrare la città di Bellhart, un’altra l’area di partenza, e una terza una boss fight con Lace, personaggio già apparso nei materiali promozionali passati.