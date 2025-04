Holger Rune si ritira nel match contro Borges a Montecarlo | amara uscita di scena del danese

Holger Rune. Il n.12 del mondo ha concluso la propria esperienza nel Masters1000 di Montecarlo, torneo nel quale era stato finalista nel 2023, alzando bandiera bianca prima del tempo nel confronto con il portoghese Nuno Borges (n.43 ATP). Sullo score di 6-2 3-0, dopo 45? di gioco, Rune ha deciso di stringere la mano al proprio avversario, lamentando problemi fisici.Un match nel quale, effettivamente, delle criticità nel tennis del danese si erano notate e figlie per l’appunto di alcuni problemi fisici. La questione potrebbe riguardare il ginocchio, dal momento che per questa ragione il classe 2003 si era ritirato dal torneo di esibizione (UTS) di scena la scorsa settimana a Nimes.Holger Rune ABANDONNE Diminué et mené d’un set et d’un break face à Nuno Borges , le finaliste de l’édition 2023 à Monte-Carlo jette l’éponge dès le 1er tour, (6-2, 3-0 AB). Oasport.it - Holger Rune si ritira nel match contro Borges a Montecarlo: amara uscita di scena del danese Leggi su Oasport.it Fine della corsa per. Il n.12 del mondo ha concluso la propria esperienza nel Masters1000 di, torneo nel quale era stato finalista nel 2023, alzando bandiera bianca prima del tempo nel confronto con il portoghese Nuno(n.43 ATP). Sullo score di 6-2 3-0, dopo 45? di gioco,ha deciso di stringere la mano al proprio avversario, lamentando problemi fisici.Unnel quale, effettivamente, delle criticità nel tennis delsi erano notate e figlie per l’appunto di alcuni problemi fisici. La questione potrebbe riguardare il ginocchio, dal momento che per questa ragione il classe 2003 si erato dal torneo di esibizione (UTS) dila scorsa settimana a Nimes.ABANDONNE Diminué et mené d’un set et d’un break face à Nuno, le finaliste de l’édition 2023 à Monte-Carlo jette l’éponge dès le 1er tour, (6-2, 3-0 AB).

