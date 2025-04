Ho un figlio di 19 anni L’ho riconosciuto ma non l’ho mai incontrato perché ci sono delle dinamiche particolari | la confessione di Alessandro Borghese

Alessandro Borghese 4 Ristoranti" ha tagliato il traguardo del decennale e il cooking show è attualmente in chiaro, su TV8, ogni mercoledì, alle ore 21.30. Al timone c'è, appunto, Alessandro Borghese che si è raccontato in una intervista a Il Giorno, tra pubblico e privato.La passione per la cucina "è nata grazie a mio padre, napoletano, che la domenica preparava gli spaghetti 'a vongole', come si dice a Napoli. Ho iniziato cucinando a casa dei miei. I miei genitori sono stati i primi sponsor. Non ho avuto maestri blasonati, non ho fatto le grandi cucine stellate. sono un self-made man. In Francia ho lavorato anche da Ducasse. Ho fatto mille esperienze in molti piccoli ristoranti: sono stati la mia palestra di vita in Italia e all'estero".Una vita passata in giro per il mondo fino a allo stop definitivo, o quasi, è stato a Milano.

