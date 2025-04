Ho tre figli maschi e volevo una femmina | sono caduta in depressione…

sono mamma di tre maschietti: due gemellini di tre anni e un bimbo di due anni. Il problema è che quando ho avuto l'ultimo bimbo e ho saputo che era maschio sono caduta in depressione. Desideravo ardentemente una femmina e dopo due anni questa fissazione mi sta davvero logorando.So che è una cosa futile, ma non posso farci niente. Come posso risolvere o migliorare la situazione? La ringrazio se vorrà rispondermi.L'articolo "Ho tre figli maschi e volevo una femmina: sono caduta in depressione." proviene da GravidanzaOnLine.

"Ho tre figli maschi e volevo una femmina: sono caduta in depressione..." - Che fare nel caso in cui si desideri una figlia femmina e si hanno solo maschi? La risposta della psicologa su GravidanzaOnLine. (gravidanzaonline.it)

