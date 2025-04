Iodonna.it - «Ho saputo di essere padre molto tempo dopo la sua nascita. L’ho riconosciuto e sono tuttora un puntuale sostenitore. Non ho avuto il modo di conoscerlo. L'ho visto solo su Internet»

Non ne fa segreto, Alessandro Borghese: ha raccontato lui stesso tutta la storia in un’intervista a Il Giorno. Un colloquio sulla sua vita, la carriera, gli amori, la famiglia. Ad un certo punto è spuntato fuori anche un altro figlio, oltre alle due avute con Wilma Oliviero: un ragazzo di 19 anni che lo chef di Quattro ristoranti non ha mai incontrato di persona, neppure una volta. Alessandro Borghese, la felicità di riabbracciare le figlieil Covid X Leggi anche › Alessandro Borghese: «Il gusto per il cibo si impara da piccoli.