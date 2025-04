Ho fatto il tagliando mi hanno messo a posto le coronarie Sto meglio | Andrea Pucci operato dopo il malore che l’aveva colpito sul palco

Andrea Pucci è stato operato. Il comico milanese torna a parlare del malore che qualche settimana fa lo ha costretto a fermare il suo tour nei palazzetti e teatri. Con un aggiornamento, l’artista ha confermato di aver affrontato un intervento alle coronarie per rimettersi in sesto dopo un periodo di preoccupazione.“In tanti si sono interessati alla mia salute, mi hanno mandato migliaia di messaggi. – ha dichiarato ai suoi fan – Notizia: ho fatto ‘il tagliando’, mi hanno messo a posto le coronarie”. Un’operazione che lo ha visto pronto per un ritorno sulle scene. “Mi sento meglio, sto facendo un grande recupero. Ma il vero recupero per la mia salute siete voi”, ha concluso.Il malore, che lo aveva colto all’improvviso sul palco di Forlì, era stato il segnale che qualcosa non andava. dopo circa mezz’ora di spettacolo, Pucci ha detto al pubblico: “Non mi sento bene, non riesco ad andare avanti”, prima di ritirarsi dietro le quinte, decidendo quindi di interrompere la sua tournée. Ilfattoquotidiano.it - “Ho fatto il tagliando, mi hanno messo a posto le coronarie. Sto meglio”: Andrea Pucci operato dopo il malore che l’aveva colpito sul palco Leggi su Ilfattoquotidiano.it è stato. Il comico milanese torna a parlare delche qualche settimana fa lo ha costretto a fermare il suo tour nei palazzetti e teatri. Con un aggiornamento, l’artista ha confermato di aver affrontato un intervento alleper rimettersi in sestoun periodo di preoccupazione.“In tanti si sono interessati alla mia salute, mimandato migliaia di messaggi. – ha dichiarato ai suoi fan – Notizia: ho‘il’, mile”. Un’operazione che lo ha visto pronto per un ritorno sulle scene. “Mi sento, sto facendo un grande recupero. Ma il vero recupero per la mia salute siete voi”, ha concluso.Il, che lo aveva colto all’improvviso suldi Forlì, era stato il segnale che qualcosa non andava.circa mezz’ora di spettacolo,ha detto al pubblico: “Non mi sento bene, non riesco ad andare avanti”, prima di ritirarsi dietro le quinte, decidendo quindi di interrompere la sua tournée.

Andrea Pucci è stato operato alle coronarie: "Mi hanno fatto il tagliando". Andrea Pucci operato alle coronarie: "Ho fatto il tagliando". "Posso tornare sul palco". Come sta il comico Andrea Pucci dopo il malore.

