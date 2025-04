.com - Hisense ridefinisce il concetto di casa contemporanea

Leggi su .com

La tecnologia incontra l’estetica in un’interpretazione inedita degli spazi domestici che celebra benessere e stile. Da Via Tortona, la visione del colosso tecnologico trasforma gli elettrodomestici in protagonisti di un’esperienza multisensoriale cheil vivere quotidiano.Quando la tecnologia diventa esperienza immersivaNel panorama effervescente della Milano Design Week 2025, mentre la città si trasforma in un vasto laboratorio di idee e innovazione,ha scelto di portare avanti una narrazione ambiziosa: dimostrare come la tecnologia possa essere molto più di un semplice strumento funzionale. Con il concept “Live in Beauty”, l’azienda ha creato negli spazi di Via Tortona 14 un percorso esperienziale che invita i visitatori a ripensare il rapporto con gli oggetti tecnologici quotidiani.