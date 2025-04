Ilgiorno.it - Hiroshi Amano, il genio luminoso: “Il mio led ha cambiato il mondo ma sognavo di giocare a baseball”

Milano – I led sono ovunque: dai nostri schermi alle strade, dalle case agli uffici. Li diamo per scontati, come se fossero sempre esistiti. Ma dietro quelle luci c’è una storia di innovazione, tenacia e anche un po’ di. Ieri Milano e l’Università Bicocca hanno accolto, premio Nobel per la Fisica nel 2014 e padre dei led blu insieme ai colleghi Isamu Akasaki e Shuji Nakamura. Dall’università milanese,ha ricevuto una laurea honoris causa in Scienze e Nanotecnologie per la Sostenibilità. Professore, come spiegherebbe in parole semplici l’invenzione che le ha fatto vincere il Nobel nel 2014? “Io e i miei colleghi Akasaki e Nakamura siamo riusciti a ottenere il led blu. Negli anni ’80 esistevano già i led rossi e verdi, ma senza il blu non si poteva ottenere la luce bianca.