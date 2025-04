Inter-news.it - Highlights Serie A | Bologna-Napoli 1-1: Ndoye con una magia fa un favore all’Inter

, posticipo diA che chiude la trentunesima giornata, è finita sul punteggio di 1-1. Anguissa sblocca la partita nel primo tempo, ma la squadra di Conte di fatto non scende mai in campo nel secondo tempo e si fa recuperare dal pareggio dicon una. Di seguito il video con i gol e glidella partita che si è giocata allo stadio Renato Dall’Ara.– Ilagguanta il pareggio 1-1 in casa contro il. Gli azzurri allenati da Antonio Conte mancano l’opportunità di avvicinarsi. La partita è iniziata con ilin vantaggio al 18?, grazie a una brillante azione individuale di André-Frank Zambo Anguissa. Il centrocampista camerunense ha recuperato palla a centrocampo, superato la difesa avversaria e, dopo aver dribblato il portiere Lukasz Skorupski, ha depositato la palla in rete.