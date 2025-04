361magazine.com - Helena Prestes: tutte pazze per un dettaglio della modella (anche Ilary Blasi)

Leggi su 361magazine.com

conquista dentro e fuori la Casa del Grande Fratello con unche che è già diventato il trend dell’estate 2025. Ma cosa c’entra H, moe concorrente di spicco del Grande Fratello, ha sfoggiato il suo mocha balayage in diretta a Verissimo, catturando subito l’attenzione di tutti. Con il suo gioco di luci e ombre, la chioma dialterna sfumature calde e naturali, donando volume e luminosità senza risultare troppo artificiale. Il look, che sembra quasi abbracciare il visomo, è perfetto per chi cerca un aspetto elegante ma easy. E, ovviamente, le beauty addicted non hanno potuto fare a meno di replicare il suo stile. Per ottenere questo effetto, basta affidarsi a un colorista esperto che sappia giocare con la tecnica del balayage o dell’ombré, creando sfumature tono su tono che regalano profondità e luminosità senza esagerare.