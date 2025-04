Harry e la scorta negata oggi il ricorso alla Corte d’Appello di Londra

oggi davanti ad una Corte d'Appello di Londra il ricorso del principe Harry contro la decisione dell'Home Office di privarlo della scorta della polizia durante le sue visite nel Regno Unito. Il caso, che verrà esaminato su due giorni, contrappone il duca del Sussex, residente negli Stati Uniti, al ministero dell'Interno.

