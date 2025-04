Hark the Ghoul | Esplora Sotterranei Spaventosi nel Nuovo Dungeon Crawler! Demo Gratuita su Steam

Leggi su Mistermovie.it

Sei pronto ad affrontare un'avventura da brividi?the, frutto della collaborazione tra Kwalee e Deep Denizens, ti catapulta in unricco dizione, azione e atmosfere spettrali. Untrailer rivela la misteriosa Cerulean Sluice, una zona inedita piena di macchinari pericolosi e personaggi con secondi fini. Preparati a un'esperienza di gioco in prima persona che ti terrà incollato allo schermo! Cerulean Sluice: Un Mondo Into ti AspettaIl trailer ti offre un'anteprima di Cerulean Sluice, un'area mai vista prima, brulicante di macchinari inquietanti e personaggi enigmatici. Le loro motivazioni segrete aggiungono un ulteriore livello di mistero all'esperienza di gioco. Sei pronto a svelare i loro segreti? Stile Retro-Moderno: Un Tuffo nel Passato con un Tocco di Novitàtheabbraccia uno stile retro-moderno con grafica low-poly, offrendo un'esperienza nostalgica ma al tempo stesso fresca e innovativa.