Happy Days ecco come sono oggi Richie Fonzie e gli altri dopo 50 anni | la foto e il video della reunion

sono ritrovati alla Steel City Con di Pittsburgh Quattro ex-alunni della Jefferson High School si sono ritrovati dopo 50 anni questo fine settimana. Le star di Happy Days Henry Winkler, Ron Howard, Anson Williams e Don Most si sono riunite sabato per una speciale rimpatriata alla Steel City Con di Pittsburgh. Winkler ha dichiarato alla folla mentre condivideva il palco con i suoi colleghi dell'amatissima sitcom degli anni '70 e '80: "Questa è la prima volta che ci ritroviamo qui per parlare di Happy Days. È la prima volta che ci presentiamo in questo modo in 50 anni". Mentre la folla applaudiva, Howard ha scherzato: "Ma sembrano 50 . Movieplayer.it - Happy Days, ecco come sono oggi Richie, Fonzie e gli altri dopo 50 anni: la foto e il video della reunion Leggi su Movieplayer.it Winkler, Howard e i colleghi di vecchia data Anson Williams e Don Most siritrovati alla Steel City Con di Pittsburgh Quattro ex-alunniJefferson High School siritrovati50questo fine settimana. Le star diHenry Winkler, Ron Howard, Anson Williams e Don Most siriunite sabato per una speciale rimpatriata alla Steel City Con di Pittsburgh. Winkler ha dichiarato alla folla mentre condivideva il palco con i suoi colleghi dell'amatissima sitcom degli'70 e '80: "Questa è la prima volta che ci ritroviamo qui per parlare di. È la prima volta che ci presentiamo in questo modo in 50". Mentre la folla applaudiva, Howard ha scherzato: "Ma sembrano 50 .

Happy Days, ecco come sono oggi Richie, Fonzie e gli altri dopo 50 anni: la foto e il video della reunion. Teatro, scienza e musica: da Darwin a «Happy Days» ecco gli spettacoli del finesettimana in Provincia. Da Happy Days a Magnum P.I., ecco la guida a "I telefilm degli Anni 80". Sister Act 2: Whoopi Goldberg riunisce il cast in lacrime per i 30 anni del film, ecco "Oh Happy Days" e "Joyful Joyful". Henry Winkler: "Ecco perché da trent'anni sono in lite con Tom Hanks". Happy Days; ecco che fine hanno fatto i protagonisti. Ne parlano su altre fonti

Happy Days, ecco come sono oggi Richie, Fonzie e gli altri dopo 50 anni: la foto e il video della reunion - Quattro ex-alunni della Jefferson High School si sono ritrovati dopo 50 anni questo fine settimana. Le star di Happy Days Henry Winkler, Ron Howard, Anson Williams e Don Most si sono riunite sabato pe ... (msn.com)

'Happy Days': Ecco come hanno cambiato vita gli attori dopo il successo della serie! - Elenco dei partner (fornitori) I cookie sono obbligatori per eseguire funzioni essenziali del sito Web. Questi cookie sono necessari per far funzionare i nostri siti Web. Le funzioni includono ... (msn.com)