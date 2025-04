Handball Estense trionfa sul Carpine 26-19 esordio per Tommaso Biondi

Handball Estense sul Carpine, 26-19, nel fine settimana. "Abbiamo disputato una gara con molte assenze ma stiamo dimostrando che anche cambiando gli interpreti la musica non cambia – dice coach Onelli –. Carpine, seppur con qualche assenza, è una squadra sempre molto temibile e ben messa in campo e serviva una grande gara per portarla a casa. Anche in questa gara siamo andati a segno con ben 12 giocatori ed inoltre ha fatto l'esordio in campionato un altro prodotto del vivaio Handball Estense, Tommaso Biondi, promettente portiere classe 2010". Nel campionato under 18, sconfitta col Marconi Jumpers per 29-27. La partita contro Marconi è stata approcciata bene, buone manovre d'attacco e difesa vivace. "Purtroppo dopo 18 minuti si è infortunato Matteo Roncarati e con le poche rotazioni a disposizione abbiamo fatto fatica soprattutto in fase difensiva.

