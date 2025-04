Juventusnews24.com - Hancko Juventus si complica, la rivelazione: il difensore non è più una priorità dopo l’arrivo di Tudor! Cosa succede

di RedazioneNews24si: non è più una! Ultime novità sul futuro deldel FeyenoordDavidera fino a qualche settimana fa l’obiettivo numero uno del calciomercato Juve per rinforzare la difesa della prossima stagione.Come riportato da Foot Mercato, però,dio di un altro allenatore in estate potrebbe cambiare i piani della dirigenza:non sarebbe più considerato una. Suldel Feyenoord, nel frattempo, sono piombate anche Everton e Bayer Leverkusen.Leggi sunews24.com