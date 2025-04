Hamilton nuova squalifica | la prova lo inchioda

Hamilton. A Suzuka il pilota inglese ha chiuso al settimo posto, tre posizioni dietro al suo compagno Leclerc. È fallita la strategia che avrebbe dovuto avvantaggiarlo nella seconda parte della gara, sfruttando il fatto che gli avversari viaggiassero con una mescola più dura.Hamilton, nuova squalifica: la prova lo inchioda (Screen Youtube Sky Sport F1) – Sportface.itDopo il Gran premio, il sette volte campione del mondo ha rivelato di aver scoperto un'anomalia sulla SF-25: "C'è un problema che ha impedito alla vettura di funzionare bene nelle ultime tre gare. Spero davvero che quando sarà risolto inizierò a ottenere dei risultati migliori. Leggi su Sportface.it La mossa del pilota della Ferrari nel giro di rientro su indicazione dell'ingegnere di pista. Come a Shanghai, ecco cosa è successo

