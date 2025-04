Hades 2 riceve un nuovo video e Supergiant conferma il lancio in esclusiva console su Nintendo Switch 2

Supergiant Games ha confermato che Hades 2 debutterà in esclusiva console su Nintendo Switch 2, almeno al lancio. Il nuovo capitolo del celebre roguelike mitologico, già disponibile su PC in accesso anticipato, approderà prima sulle piattaforme Nintendo, mentre i possessori di PlayStation e Xbox dovranno attendere ancora. La notizia arriva in concomitanza con un nuovo video ufficiale, parte del format "Creator's Voice" lanciato da Nintendo per dare voce agli sviluppatori che stanno lavorando su Switch 2.Grazie ad Insider Gaming scopriamo che nel primo episodio della serie, i fondatori di Supergiant – Amir Rao, Greg Kasavin e Darren Korb – raccontano il processo creativo dietro questo attesissimo sequel. I due sviluppatori hanno quindi rivelato che il secondo capitolo di Hades sfrutta le potenzialità della nuova console Nintendo per offrire un gameplay fluido a 60 fps, un obiettivo tecnico importante per un titolo così dinamico.

