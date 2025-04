Ha ragione Linus | di Sanremo 2025 due mesi dopo resta poco o nulla

Linus, direttore artistico di Radio Deejay, riflettendo su cosa sia rimasto — a due mesi di distanza — della 75ª edizione del Festival di Sanremo, ha dichiarato che tra dieci anni ricorderemo solo “Cuoricini” dei Coma Cose, mentre le altre canzoni saranno considerate “carine”, ma prive di un impatto duraturo. Una previsione che suona come un epitaffio, e che ci spinge a riflettere su quanto davvero sia rimasto di questa edizione. Perché se a Sanremo non restano le canzoni, allora cosa rimane? Un festival che, nonostante le ambizioni, non sembra più riuscire a lasciare tracce vere nella memoria collettiva.Nei consueti nove punti di questo blog, cercherò di analizzare ciò che ci ha davvero lasciato il 75° Festival della Canzone Italiana. Se ti va, condividi la tua opinione nei commenti qui sotto o sul mio profilo pubblico di Facebook, connesso a questa pagina. Ilfattoquotidiano.it - Ha ragione Linus: di Sanremo 2025, due mesi dopo, resta poco o nulla Leggi su Ilfattoquotidiano.it , direttore artistico di Radio Deejay, riflettendo su cosa sia rimasto — a duedi distanza — della 75ª edizione del Festival di, ha dichiarato che tra dieci anni ricorderemo solo “Cuoricini” dei Coma Cose, mentre le altre canzoni saranno considerate “carine”, ma prive di un impatto duraturo. Una previsione che suona come un epitaffio, e che ci spinge a riflettere su quanto davvero sia rimasto di questa edizione. Perché se anonno le canzoni, allora cosa rimane? Un festival che, nonostante le ambizioni, non sembra più riuscire a lasciare tracce vere nella memoria collettiva.Nei consueti nove punti di questo blog, cercherò di analizzare ciò che ci ha davvero lasciato il 75° Festival della Canzone Italiana. Se ti va, condividi la tua opinione nei commenti qui sotto o sul mio profilo pubblico di Facebook, connesso a questa pagina.

