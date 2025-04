Ha iniziato a colpirmi con schiaffi pugni cazzotti mi tirava i capelli e ha tentato di buttarmi giù dal belvedere

tentato stupro. Iodonna.it - «Ha iniziato a colpirmi con schiaffi, pugni, cazzotti, mi tirava i capelli e ha tentato di buttarmi giù dal belvedere» Leggi su Iodonna.it «Credevo di non uscirne viva. Sono sopravvissuta a un femminicidio». Le parole di Gaia, 25 anni, sono un grido di forza e dolore, un racconto che non lascia indifferenti. Dopo un’aggressione brutale subito a Pozzuoli (Napoli) da parte dell’ex fidanzato, il padre di suo figlio, oggi Gaia è viva e desidera raccontare la sua storia, un messaggio di coraggio per tutte le donne che combattono contro la violenza. La giovane ha il naso rotto e teme ancora per la sua vita e per quella del bimbo che ha messo al mondo. Si era separata dal compagno lo scorso gennaio proprio a causa delle violenze ripetute. Un addio che ha scatenato una furia cieca. Violenza sulle donne: i segnali cui prestare attenzione spiegati dall’esperta guarda le foto Leggi anche › Dolo, l’assessora Chiara Iuliano denuncia sui social unstupro.

