Guterres | Israele ha trasformato Gaza in un campo di sterminio e blocca gli aiuti umanitari da un mese

Guterres, ha accusato Israele di bloccare gli aiuti umanitari a Gaza da oltre un mese. In una dichiarazione stampa, Guterres ha sottolineato: «È passato più di un mese senza che una sola goccia di aiuto sia entrata a Gaza. Niente cibo. Niente carburante. Niente medicine. Nessuna fornitura commerciale». Ha anche avvertito che, mentre gli aiuti si sono prosciugati, le porte dell'orrore sono state riaperte.Guterres ha poi precisato che le agenzie delle Nazioni Unite sono pronte e determinate a consegnare gli aiuti, ma le recenti proposte israeliane per meccanismi di autorizzazione potrebbero limitare in modo drastico le forniture umanitarie, arrivando a compromettere gravemente l'assistenza. Il Segretario ha ribadito che non parteciperanno ad accordi che non rispettano i principi umanitari fondamentali: umanità, imparzialità, indipendenza e neutralità.

