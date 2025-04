Thesocialpost.it - Guterres e Macron condannano la situazione a Gaza: “Israele ha trasformato la Striscia in un campo di morte”

Il segretario generale delle Nazioni Unite, António, ha nuovamente lanciato l’allarme per latragica a, definendo lacome un “di”, ovvero un “killing field”.ha sottolineato comestia bloccando gli aiuti umanitari, non rispettando i suoi “obblighi” di garantire i beni essenziali agli abitanti. “Sono passati più di un mese senza che una goccia di aiuti arrivasse a. Niente cibo. Niente carburante. Nessuna medicina. Nessuna fornitura commerciale”, ha dichiarato il segretario generale, evidenziando come, mentre gli aiuti sono venuti a mancare, le “cateratte dell’orrore” si siano riaperte.ha poi dedicato un pensiero agli eroi umanitari a, sottolineando che, nonostante siano sotto tiro, continuano a fare tutto il possibile per assistere la popolazione.