Gunners stordi campioni agli Emirati

Leggi su Justcalcio.com

2025-04-08 23:05:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals:L’Arsenal ha fatto un passo avanti verso le semifinali della Champions League con una sensazionale vittoria per 3-0 sul Real Madrid allo stadio Emirates.Declan Rice è stata la star dello spettacolo, segnando due volte da due incredibili calci di punizione mentre la squadra di Mikel Arteta ha sbalordito i 15 volteeuropei.All’inizio del gioco, Kylian Mbappe ha testato David Raya con un paio di primi sforzi, mentre Thibaut Courtois è stato chiamato in azione per negare Thomas Partey e Rice dall’altra parte.La svolta è arrivata al 58 ° minuto. Dopo che Bukayo Saka è stato abbattuto a 30 iarde dal goal, Rice ha intensificato e ha piegato un glorioso calcio di punizione attorno al muro e nell’angolo in alto.