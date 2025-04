Juventusnews24.com - Guida shock: «Io e Maresca abbiamo deciso di non arbitrare a Napoli, voglio stare tranquillo. Quando ho commesso degli errori non era così sicuro passeggiare per strada»

di Redazione JuventusNews24sugli arbitri: tutte le dichiarazioni e le rivelazioni del fischietto dopo la violenza sul giovane direttore di gara nel cataneseL’arbitro Marco, originario di Pompei, ha parlato a Radio CRC in seguito all’aggressione di Diego, fischietto 19enne aggredito nel catanese. Il direttore di gara che ha spesso arbitrato i match della Juve ha svelato che lui ehannodi non.PAROLE – «Ci tengo ad essere trasparente sulla questione. Non c’è nessun retropensiero, il nostro designatore arbitrale Gianluca Rocchi può scegliere il miglior arbitro per la miglior partita. Noi siamo persone perbene. Io e Fabiopossiamotranquillamente aed è molto probabile che avvenga. Sia io che Fabiodi nonpoiché il calcio viene vissuto in maniera diversa da altre città come Milano anche seavuto la proposta.