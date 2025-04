Guida shock | Deciso di non arbitrare a Napoli Voglio stare tranquillo!

Guida ha rivelato di aver chiesto, insieme al collega Fabio Maresca, al designatore arbitrale Gianluca Rocchi di non arbitrare le partite casalinghe del Napoli. La sua confessione farà molta eco.LA RIVELAZIONE – Marco Giuda ha espresso alle frequenze di Radio CRC il proprio punto di vista sulla possibilità di arbitrare le partite casalinghe del Napoli. Il fischietto campano, la cui sezione coincide proprio con quella di Napoli, ha rivelato di aver Deciso insieme al suo collega conterraneo Fabio Maresca di non dirigere i match di casa dei partenopei in base a una ragione specifica: «Io vivo la città di Napoli e abito in provincia. Ho tre figli e mia moglie ha un'attività. È quindi una scelta personale. La mattina devo andare a prendere i miei figli e, di conseguenza, Voglio stare tranquillo».

