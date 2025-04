Guida | Io e Maresca possiamo arbitrare a Napoli ma abbiamo scelto di non farlo

Marco Guida, arbitro internazionale, è intervenuto ai microfoni di CRC, nel corso della trasmissione "A Pranzo con Chiariello", soffermandosi sulla delicata questione delle violenze sugli arbitri, soprattutto sui più giovani, e sulla gestione delle designazioni arbitrali in Italia.«Il tema delle violenze sugli arbitri è molto delicato, soprattutto quando si parla di ragazzi di 14-15 anni che quotidianamente subiscono violenze. Ci tengo a mandare un caloroso abbraccio a Diego da parte di tutta la nostra associazione nazionale e internazionale, poiché anche tanti colleghi dall'estero hanno espresso solidarietà verso di lui. Quello che ha vissuto Diego è un attacco vile, vigliacco e disgustoso», ha detto Guida.

