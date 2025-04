Guida | Io e Maresca abbiamo scelto di non arbitrare il Napoli vi spiego i motivi

L'arbitro Marco Guida ha parlato ai microfoni di Radio CRC nel corso della trasmissione "A pranzo con Chiariello. Tra i tanti temi toccati, anche quello dei limiti territoriali. L'analisi del direttore di gara, nato a Pompei, si concentra sulla possibilità di arbitrare la squadra della propria città nonostante gli evidenti rischi che gli arbitri corrono al giorno d'oggi."Eliminazione limiti territoriali? Ci tengo ad essere trasparente sulla questione. Non c'è nessun retropensiero, il nostro designatore arbitrale Gianluca Rocchi può scegliere il miglior arbitro per la miglior partita. Noi siamo persone per bene. Io e Fabio Maresca possiamo arbitrare tranquillamente a Napoli ed è molto probabile che avvenga", ha commentato Guida.

