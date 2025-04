Guerra Ucraina-Russia news in diretta Zelensky conferma | “Truppe nella regione di Belgorod” Trump | “Russi bombardano come pazzi”

diretta sulla Guerra tra Russia e Ucraina dopo l'attacco missilistico russo sulla città di Kryvyi Rih venerdì scorso, in cui sono morte 20 persone. Kiev ha avviato la procedura per richiedere una riunione urgente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Intanto, Zelensky conferma per la prima volta la presenza di truppe nella regione russa di Belgorod. Leggi su Fanpage.it Le notizie insullatradopo l'attacco missilistico russo sulla città di Kryvyi Rih venerdì scorso, in cui sono morte 20 persone. Kiev ha avviato la procedura per richiedere una riunione urgente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Intanto,per la prima volta la presenza di trupperussa di Belgorod.

Guerra Ucraina - Russia, le news. Trump: “Russi bombardano come pazzi l’Ucraina, non va bene”. Kiev chiede riunione d'emergenza CdS Onu sulla strage di Kryvyi Rih. Mosca: in settimana possibili nuovi contatti sull’Ucraina. Nuova bozza di accordo sulle terre rare. Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Trump: “Mosca bombarda come pazzi, non va bene”. Missili russi sulle città ucraine, tregua lontana. Trump: vorrei che la Russia si fermasse - Trump: “La Russia sta bombardando follemente, non sono contento”. Ucraina-Russia, Cremlino: "Ok Putin a tregua ma troppe questioni in sospeso". Ne parlano su altre fonti

Guerra Ucraina-Russia, news in diretta. Zelensky conferma: “Truppe nella regione di Belgorod”. Trump: “Russi bombardano come pazzi” - Le notizie in diretta sulla guerra tra Russia e Ucraina dopo l'attacco missilistico russo sulla città di Kryvyi Rih venerdì scorso, in cui sono morte ... (fanpage.it)

Guerra Ucraina-Russia, news in diretta: Trump: “Vorrei che Putin si fermasse”. Cremlino: “Molte risposte da dare per arrivare alla tregua” - Le notizie in diretta sulla guerra tra Russia e Ucraina dopo che Cremlino ha annunciato di aver compiuto un’avanzata a Sumy, nel nord dell'Ucraina ... (fanpage.it)

Guerra Ucraina - Russia, le news del 5 aprile. Nella strage di Kryvyi Rih 19 morti. E Zelensky critica gli Usa - Ancora droni di Mosca contro la città natale del presidente, nella regione di Dnipropetrovsk. I feriti sono 61. Per il leader la reazione statunitense è stata ... (repubblica.it)