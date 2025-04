Ilfattoquotidiano.it - Guerra dei dazi, la Banca centrale cinese lascia cadere lo yuan per contrastare le tariffe

Lo, la valuta, si è indebolito sul dollaro, scivolando a quota 7,31 (questi glinecessari per “comprare” un dollaro, ndr) alla chiusura delle Borse di Shanghai e Shenzhen. Si tratta del valore più basso da gennaio, favorito dalla decisione delladir scivolare il cambio. Unopiù debole è infatti favorevole per le esportazioni poiché rende i prodotti cinesi meno costosi per chi li paga in dollari. Quella della People’s Bank of China è insomma un altro colpo sparato in quella che sta rapidamente diventando unacommerciale con gli Stati Uniti. Nell’ultima settimana losi è indebolito sul dollaro dell’1,2%.Pechino ha chiarito di voler “combattere fino alla fine” con un’ulteriore escalation lo scontro con Washington, soprattutto dopo la minaccia di Trump diaggiuntive del 50% che porterebbero iimposti ai prodotti cinesi intorno al 100%.