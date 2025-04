Guerra dazi Usa-Ue il presidente dell’Abi | No ai muri dobbiamo negoziare

presidente dell’Abi – l’associazione che riunisce tutte le banche che operano in Italia – butta acqua sul fuoco delle polemiche e invita ad affrontare il problema dei dazi decisi da Donald Trump da un’altra prospettiva. “La priorità – spiega – è garantire la libertà piena dei commerci tra Unione europea e Stati Uniti, su un piano di parità e di reciprocità. I dazi sono ostacoli al libero commercio”. Ma gli Usa li hanno imposti. Quotidiano.net - Guerra dazi Usa-Ue, il presidente dell’Abi: “No ai muri, dobbiamo negoziare” Leggi su Quotidiano.net Roma, 8 aprile 2025 – “Bisogna raffreddare il clima per abbassare il livello delle tensioni”. E poi ripartire con un sistema di regole condivise che possano così favorire il dialogo: “Definire un metodo sull’import-export dei prodotti dell’Occidente significa riportare la competizione sulla qualità di quei prodotti e sull’efficienza nel produrli”. Antonio Patuelli,– l’associazione che riunisce tutte le banche che operano in Italia – butta acqua sul fuoco delle polemiche e invita ad affrontare il problema deidecisi da Donald Trump da un’altra prospettiva. “La priorità – spiega – è garantire la libertà piena dei commerci tra Unione europea e Stati Uniti, su un piano di parità e di reciprocità. Isono ostacoli al libero commercio”. Ma gli Usa li hanno imposti.

