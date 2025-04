Guerra aperta Dazi Usa alla Cina al 104 per cento Pechino | Combatteremo fino alla fine

WASHINGTON /– Gli Stati Uniti impongonoal 104% sui prodotti importati d, aprendo una fase nuova e potenzialmente irreversibile nel confronto tra le due superpotenze. La misura scatterà ufficialmente domani, su ordine diretto del presidente Donald Trump, e si applicherà in particolare ai comparti tecnologici e industriali considerati strategici.La risposta americana segue le tariffe cinesi del 34% introdotte nelle scorse settimane. Washington ha scelto la linea dura, portando ia un livello mai visto: sommati all’attuale regime tariffario del 21%, il totale raggiunge il 125%, una soglia che segna di fatto ladel libero scambio tra Stati Uniti ein numerosi settori chiave.Il Ministero del Commercio cinese ha replicato con parole che confermano il salto di qualità dello scontro: “Non accetteremo mai il ricatto degli Stati Uniti.

