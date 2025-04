Laprimapagina.it - Gubbio. Incidente in Strada della Vecchia Contessa: conducente trovato senza vita

Ieri personale del Comando dei Vigili del Fuoco di Perugia è intervenuto a seguito di unle avvenuto in, nel comune di(PG). All’arrivo sul posto, è stata individuata un’autovettura uscita die finita in una scarpata, in prossimità di un piccolo ponte per lo scolo delle acque. Il veicolo si trovava adagiato a diversi metri dalla carreggiata.All’interno dell’abitacolo è stato rinvenuto il corpodel. Si è quindi proceduto al recuperosalma e, successivamente, alla rimozione del mezzo. Sul luogo dell’evento sono intervenuti anche i Carabinieri di, il personale sanitario di emergenza e gli agentiPolizia Locale.