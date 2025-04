Anteprima24.it - Guardia di Finanza, sequestrati 2400 prodotti liquidi da inalazione di contrabbando

Tempo di lettura: 2 minutiNei giorni scorsi ladidel Comando Provinciale di Benevento ha effettuato, nell’ambito della diuturna attività di controllo economico del territorio, un’intensificazione del monitoraggio della commercializzazione deidautilizzati per le sigarette elettroniche, anche provenienti da Paesi UE, la cui immissione in consumo in Italia è soggetta a specifiche restrizioni. I tabaccai e i negozi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e ricariche, infatti, possono acquistare idasoltanto dai depositi fiscali.In particolare, i finanzieri del Gruppo di Benevento hanno eseguito controlli in alcuni esercizi di vicinato situati nel capoluogo sannita all’esito dei quali sono stati rinvenuti edasprovvisti del necessario contrassegno di Stato, requisito essenziale per la commercializzazione degli stessi, in quanto ne attestano la genuinità e la legittima provenienza.