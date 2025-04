Guardia di Finanza il brigadiere Quaranta va in pensione | a Cervia il ringraziamento del Sindaco

Guardia di Finanza, il brigadiere Quaranta va in pensione: a Cervia il ringraziamento del Sindaco. Cervia. Il Sindaco ha incontrato il Brigadiere della Guardia di Finanza Giovanni Quaranta. Cervia saluta il Brigadiere Giovanni Quaranta: incontro con il Sindaco per il congedo.

