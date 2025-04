Guardate la mia ex nuda la provocazione contro il revenge porn Parla l’ideatrice | Abbiamo visto poca indignazione e troppi uomini complici

Leggi su Open.online

8mila click in una settimana. Questo il bilancio di chi ha scannerizzato il qr code presenti su un foglio che sembrava promettere video sessualmente espliciti e non consensuali, ma che in realtà nascondeva unaben più potente. A Roma, nei punti nevralgici della città, sono apparsi volantini con frasi come «tutti quella stronza della mia ex!!!» e «Vaffanculo Elisa!!! Ora tutti vedranno i tuoi video!!!». Ma una volta scannerizzato il codice per vedere il video, il risultato era un filmato che colpevolizzava proprio chi aveva scatenato quella curiosità morbosa. «È unache nasce per spingere migliaia di persone a riflettere sul loro ruolo nel fenomeno dele a riconoscere una verità scomoda: chi guarda è parte del problema», spiega a Open Clara Vella, studentessa 22enne dello Ied di Roma e creatrice dell’iniziativa assieme alle colleghe Carlotta Ardu, Gaia Parmigiani, Pamela Marcelli e Martina Martucci, tutte ventenni.